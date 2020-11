Mänguasjamuusemi kontorikoerast sündis lasteraamat

Tegemist on ühejuturaamatuga, kus tegutsevad must kass, kes tahab päeval magada ja öösel ringi luusida ning must kutsikas, kes tahab kassi päevaune ajal vihmausse kaevata ja hoovil lärmi lüüa. «Igaüks, kes on kasvõi ühe kutsikaga oma elus kokku puutunud, teab, kuidas nad maailma avastavad - ikka hammaste ja käppade abiga,» selgitas loo autor Marge Pärnits jutu sünni tagamaid. «Kuigi raamatus on vaid üks lugu, mahub sellesse mitme päeva jagu kassi tusatuju, terve parv varblasi ja õige mitu kutsika vägitegu,» lisas Pärnits.