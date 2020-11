Galerii Noorus vahetas nime

«Kõrgem Kunstikool Pallas asutas galerii aastal 2009, et eksponeerida üliõpilaste, õppejõudude ja vilistlaste töid,» ütles rektor Vallo Nuust. «Pallase galerii eesmärk on näituste, kultuuri- ja haridusürituste korraldamine, kureerimine ja läbiviimine ning seeläbi kaasaegse kunsti populariseerimine Tartus. Nimevahetus on ajendatud sellest, et selgemini väljendada galerii seotust Kõrgema Kunstikooliga Pallas,» lisas ta.