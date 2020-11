Möödus aasta Kagu-Eesti suurest tormist. Milline on valmisolek järgmiseks sarnaseks kriisiks?

Ümarlaua taha kogunesid analüüsiks omavalitsuste juhid, elutähtsate teenuste osutajad ning nende partnerid elutähtsate teenuste toimepidevuse ja kriisijuhtimise poliitikat kujundavatest ministeeriumitest, tervishoiust, sisejulgeolekust ning riigikaitsest.

Ümarlaud andis ülevaate omavalitsustele ja nende partneritele, kuidas on elanike valmisolekut arendatud ja mis seisus on elutähtsate teenuste varustamise toimepidevuse tagamine kriitiliste olukordade juhtumisel.

Päästeamet on korraldanud kampaaniaid, et elanikud oskaksid ise paremini kriisideks valmistuda ja vajalikku varuda. Samuti on viimase aasta jooksul järjest rohkem tähelepanu ja koolitusi suunatud korteriühistute juhatuste liikmetele. Korteriühistu juht võiks päästeameti hinnangul täita oma kogukonna kriisijuhi rolli.

Edaspidi tuleb rohkem panustada koostööle omavalitsuste ja kohalike kommunaalteenuste pakkujate vahel. Abivajajale on abi saamine alati pakilisem, kui riiklikul tasandil seda suudetakse organiseerida. Kohalikul tasandil võiks päästeamet olla esmane reageerija, kes aitab kriiside lahendamist juhtida ja koordineerida. Selle rolli kandmiseks on päästeamet oma valmisolekut kinnitanud.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil oluline roll on tagada energeetika, side ja riigiteede sõidetavuse toimepidevust üleriigilisel tasandil. Selleks peavad olemas olema ajakohased riiklikud nõuded ning toimiks süsteem, kus elutähtsa teenuse osutajad regulaarselt hindavad riske ja värskendavad oma toimepidevuse plaane. Elutähtsate teenuste ulatusliku katkestuse korral juhib energeetika ja side toimepidevuse taastamist üleriigilisel tasandil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning riigiteede sõidetavuse tagamisel Maanteeamet. Juhtasutused lähtuvad oma tegevuses riiklikest energeetika, side ja riigiteede sõidetavuse hädaolukorra lahendamise plaanidest, mis toetavad elutähtsate teenuste osutajate toimepidevuse plaane.

Elektrivõrgu ettevõtte Elektrilevi esindajate ettekannetest selgus, et olulisemaks on muutunud ilmaprognooside jälgimine ning info analüüs, et õigeaegselt tormideks valmis olla. Oluline on õppida veelgi täpsemalt hindama rikete ulatust ning nende parandamise kestvust, sest sellest sõltub elektrita jäävate ettevõtete, kohaliku omavalitsuse ja elanike tegevus. Hajaasustuse eramajade elanike jaoks on praeguseks välja töötatud võrgust mitte sõltuvad lihtsasti paigaldatavad ja senisest soodsamad koduelektrijaamad, mis saavad elektrit toota tuule, päikse või vee abil. Kuulajad tegid ettepaneku, et Elektilevi töötaks välja lahendusi ka kortermajade elektrikatkestuste jaoks. Ettevõtete elektrivarustuse kindluse tõstmiseks pakub Elektrilevi samuti lahendusi, millesse peavad asutused ise investeerima – soetama või rentima pingestabilisaatorid, akudel põhinevad UPSid või generaatortoite lahenduse.