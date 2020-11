Pannkoogitegu viis kirjanik Anti Saare kokku kunstnik Priit Pärna perega

Eesti keeles on üle pika aja ilmunud üks pikemat sorti värssjutustus. Kirjanik Anti Saar ning kunstnikud Priit ja Olga Pärn, aga ka nende poeg Märt Rudolf on ühendanud jõud ja avaldanud lastele ja täiskasvanuile raamatu «Suur koogitegu». Lugu on maailmast, kus kõik on suhteline ja kipub kergesti ülekäte minema.