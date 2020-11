Kontserdil kõlab hingedeajale sobivat muusikat

Esinemine Pauluse kirikus lubab neil kolmel Puisi sõnul olla vahendajad imelisele muusikale, mis on sellele kontserdile valitud hingedeajast lähtuvalt. «Et oleks aega süveneda veidi enesesse, ilusse enese ümber, muusikasse tema kõige kaunimas väljenduses. Anda see aeg ja võimalus ka kuulajaile. Sest mis saaks olla hingedeajal parem kui liita kokku head sõbrad, sobilik kontserdipaik, publik – kõige selle ühine nimetaja on imeline muusika. Et meie kõigi hing laulaks,» lisas sopran.