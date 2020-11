Maire Aunaste kolis Tartusse eelmise aasta septembris, töötab Maalehe juures ja juhendab Kambjas kohalikku näiteringi. Võiks eeldada, et tema nõusse saamine nii intervjuuks kui pildistamiseks ei ole raske. Selgus aga, et Aunastet on keeruline kodust välja meelitada.