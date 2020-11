Uue lokaali nimeks saab BM&W. Ent nimest ei tasu end ära ehmatada, sest inspiratsiooni pole saadud mitte tuntud automargist, vaid pikemalt lahti kirjutatult on kokteilibaari nimi Blood, Milk and Water, inglise keeles veri, piim ja vesi. «Need on vedelikud, mis on inimese jaoks kõige tähtsamad ja mis teda terve elu saadavad,» selgitas Valtna kontseptsiooni. Lisaks temale löövad baaris kaasa ka Karl Astok ja Regeri Zoo.