Tartu linnavolikogu reformierakonna fraktsiooni asus juhtima Krõõt Kiviste

Krõõt Kiviste ütles, et võttis fraktsioonikaaslaste ettepaneku vastu, sest soovib veelgi rohkem panustada Tartu linna asjade edendamisse. «Meil on fraktsioonis väga nutikad ja mitmekülgsed inimesed eri valdkondadest, läbi aktiivse töö volikogus saame koos jõuda veelgi paremate otsusteni, mille mõjust saavad kasu kõik tartlased,» rääkis Kiviste.

«Mulle meeldib Tartu ning ma olen oma kodulinna üle väga uhke – meil on tark ja sõbralik linn. Kui ma saan kaasa aidata, et mu lemmiklinn oleks veelgi turvalisem, inspireerivam ja parem koht elamiseks, siis muidugi ma teen seda,» lisas ta.

Krõõt Kiviste on üle 20 aasta juhtinud Shaté tantsukooli, mis on Eesti üks suurim huvikool, ning on oma südameasjaks võtnud noorte ning huvihariduse valdkonna eestvedamise ja arendamise. Ta on Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse liidu volikogu liige ning Eesti Tantsuhuvihariduse liidu ekspertgrupi juht, lisaks Tartu Huvikoolide Seltsingu asutajaliige.