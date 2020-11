Vald loobus Puhja koolimaja lammutamise plaanist

Vallavalitsus läks Puhja 1906. aastal valminud seltsimaja saali koosolekule plaaniga selgitada, miks oleks õige vanast koolimajast loobuda ja selle mälestus jäädvustada. Hansen rääkis kokkutulnuile, et umbes 1100-ruutmeetrise pinnaga maja on täielikult amortiseerunud, päästeamet ei luba seda kasutada, remont maksab üle miljoni euro ja seni pole leitud ka ideed, milleks maja renoveerida.

Maja on sellises asukohas, et selle müümine on keeruline.

«Arvan, et müüki me pigem ei kaalu,» ütles Hansen. «Sellises asukohas maja müümine on keeruline. Omavalitsusel ei ole võimalik müüa sihtsuunitlusega, näiteks seltsitegevuseks. Saame müüa enampakkumisel.» Kui kooliõuele tekitada muu eesmärk kui avalik või seltsitegevus, siis see tükeldab õue ja on ka risk, et tegevus väga hästi kooliga kokku ei sobi, lisas ta.