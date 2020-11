​Jaan Tõnissoni kunagisest kodust (Anna Haava 7) möödujad on viimasel paaril kuul märganud, et akendes põleb tuli ja kahest välisuksest – üks ühel, teine teisel maja küljel – siseneb ja väljub eriti nädalavahetustel nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Kaua tühjalt seisnud ajaloolisesse hoonesse on toonud elu osaühing Florado, mis pakub majutusteenust kahel korrusel kokku kaheksas korteris.