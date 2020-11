Eesti Laul seekord koroona pärast ülikoolilinnas ei kõla

«Väga kahju, et ei saa Tartus teha,» ütles Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula (pildil). «Aga kui publikut majja ei lubataks, oleks kogu produktsiooni teise linna kolimine suur ja mõttetu kulu,» lisas ta.

TÜASKi avalike suhete juhi Ivo Hundi sõnul pole halba ilma heata. «Eesti Laul on kindlasti üritus, mida meeleldi oma majas näeme, aga on arusaadav, et praegune aeg seab piiranguid,» ütles ta. Hunt lisas, et teisalt lõi Eesti Laul eelmistel aastatel vähemalt nädalaks sassi pallimängude meeskondade trennigraafikud, kuid nüüd saavad nad harjumuspäraselt edasi treenida.

Lauluvõistluse poolfinaalid leiavad aset Eesti Televisiooni stuudiotes ja see valik tuli ära teha juba sügisel, sest töö saadetega läheb käima kohe, kui kõik laulud on saadetud, rääkis Rahula. Palade esitamise tähtaeg kukub 9. novembril.

Võistluse finaal on 6. märtsil Saku suurhallis ja kas finaalkontserdile ka publikut lubatakse, sõltub sellest, kuidas koroonaviiruse levikuga seis on, rääkis Rahula. Tema sõnul on suurhall parimate võimalustega saal Tallinnas, sest seda annab vajaduse korral ümber ehitada ning publikut hajutada.