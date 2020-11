Maris Lauri: eelarve, mida tegelikult ei ole

Miks detsembri alguseks? Sest riigikogul peab jääma aega aruteludeks selle üle, kuhu raha kulutada.

Reaalsus on see, et valitsusel on ilmselt mingid plaanid – mingi tabel, millest koalitsiooniliikmed räägivad –, kuid seda varjatakse avalikkuse eest. Minu arvates on see väga vale. Summad, mis Eesti tõenäoliselt saab Euroopa Liidust, on väga suured, mistõttu peab riigikogu ja kogu Eesti ühiskond saama nende üle sisuliselt arutleda.

Ükski riik ei saa aastate viisi oma jooksvaid kulusid – palku, pensione, sotsiaaltoetusi – maksta laenurahast. See viib varem või hiljem riigi rahanduse krahhini.

Kindlasti on koalitsiooni salatabelis asjalikke mõtteid ja plaane, kuid see, et kõike piinliku hoolega varjatakse, tekitab paratamatult kahtluse, et seal on ka asjad, mida ei peaks olema. Ehk siis raha omadele ja kõrvale, täpselt nii, nagu on läinud selle aasta lisaeelarve rahaga Kredexis ja maaelu edendamise sihtasutuses. Asjaolu, et eelarve investeeringute ja toetuste loeteludes vaatavad vastu ka ilmselged katuserahad – sildiga kulutused kaheldava tähtsuse ja vajadusega asjadele –, üksnes tugevdab arvamust, et valitsus püüab riigi rahaasju avalikkuse eest peita ja rahaga susserdada.

Tegelikkus riigieelarve investeeringutega on järgmine: riigituludest (maksud jm) tehakse investeeringuid 423 miljoni eest, ülejäänuks kasutatakse Euroopa Liidu selle perioodi (2014–2020) vahendeid. Investeeringute seas on nii tavapärased ostud inventariks, IT arendusteks, aga ka teede korrashoiuks ja muuks. Erilisi, suuri ja uusi asju on väga napilt, valdavalt lõpetatakse projekte või on asutud uusi projekte ette valmistama.

Suurem osa hiiglaslikust, ligi kahemiljardilisest eelarvepuudujäägist – umbes 1,5 miljardit – läheb seega jooksvate kulude katteks. Häda selles, et need jooksvad kulud on valdavalt ka püsikulud. Ükski riik ei saa aastate viisi oma jooksvaid kulusid – palku, pensione, sotsiaaltoetusi – maksta laenurahast. See viib varem või hiljem riigi rahanduse krahhini.