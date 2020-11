Irja Alakivi: kliimakava ambitsioonikad eesmärgid nõuavad sihipärast tööd

Kuidas kavatsetakse kava mõju hinnata? Ikka järgmist kava või seirelahendust koostades, lubatakse ka peamiste mõõdikute avalikustamist. Märkigem, et seire on küll hea, aga siiski suures osas tagantjärele tarkus. Positiivsena võiks nimetada, et eelnõus on toodud mõõdikute tabelid: energiakasutus, transport, kohanemine. Kahjuks puudub nendes mõõdikute tabelites algtaseme aasta ja algtaseme väärtus. Mis sihttasemest siis siin üldse rääkida saab?