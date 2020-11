PÖFF toob Tartusse ligi sada filmiseanssi

Festivali avab Tartus Athena keskuses 13. novembril kell 18 režissööride Michael Dwecki ja Gregory Kershawi dokumentaalfilm «Trühvlikütid» (Itaalia-USA-Kreeka), mis on ilus, poeetiline ja humoorikas lugu ekstsentrilistest vanameestest, kes on kogu oma elu otsinud Põhja-Itaalia mägedest haruldasi ja kalleid valgeid trühvleid. Paraku mõjutavad nende maa all kasvavate seente kasvukohti üha enam saaste, metsaraie ja kasuahnus.