Kohtu hinnangul langetas Semilarski abilinnapea ametis otsuseid oma tuttavatele Kaimo Sepale ja Anti Moppelile kuulunud ettevõtete AS Eviko ja AS Aqua Marina kasuks.

Kohtuotsuse järgi nähtub Tartu linnavalitsuse istungi protokollidest, et istungitest osa võtnud Semilarski ei taandunud kordagi Eviko ja Aqua Marinaga seotud küsimuste arutelust ja otsustuste vastuvõtmisest. Linnavalitsuse otsusest sõltub aga see, et mingi konkreetne asi saaks töösse minna.