Muinsuskaitseameti Tartumaa nõunik Inga Raudvassar ütles, et 1937. aastast pärinev Puhja koolimaja on kohaliku tähtsusega hoone ja muinsuskaitseamet teeb Elva vallale märgukirja, kus palub kaaluda koolimaja säilitamist ja sellele otstarbe leidmist.

Raudvassar ütles, et ta käis Puhja koolimaja vaatamas läinud nädalal, sest päevakorrale on tõusnud lammutamise teema. «Mõtlesime ka, et ehk saadakse aru, et see on päris väärtuslik ajalookihistus Puhjas, aga ikkagi liigutakse lammutamise suunas. Meile tuli taotlus kaitse alla võtmiseks,» rääkis ta.