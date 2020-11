Jaan Olari: vaimuteaduse pühamu väärib paremat

Turumajandust on iseloomustatud lühilausega «Kõik müügiks!». Kindlasti leidub aga väärtusi, mis ei tohiks kaubaks saada, sest sellesse staatusesse jõudmine võib kaasa tuua ka nende osalise või täieliku hävitamise. Seda juttu kirjutades pean silmas Tartus Staadioni tänaval paiknevat kunagist psühhiaatriahaigla hoonet, mis kannab arhitektuurilist ja meditsiiniajaloolist väärtust ning on üks Tsaari-Venemaa, Eesti ja ka Põhja-Euroopa meditsiinipühamuid. Hoone on seotud ka kultuurilooga, eriti kirjandusega. Ajalehelugudest selgub, et Tartu linn on otsustanud müüa kinnistu, kus ajalooline hoone asub.