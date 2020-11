Tartu endine abilinnapea Valvo Semilarski jäi kohtus osaliselt süüdi

Kohus leidis, et Semilarski pani abilinnapeana toime toimingupiirangu rikkumise, kui osales linnavalitsuse istugil oma tuttavatele kuuluvate ettevõtetega seotud otsuste langetamisel. Kohus pidas silmas Valvo Semilarski tuttavale Kaimo Sepale kuuluvat ettevõtet AS Evikot ning samuti Semilarski tuttavale Anti Moppelile kuuluvat ettevõtet AS Aqua Marinat.

Kohtunik Marju Persidskaja selgitas, et Semilarski oleks pidanud AS Evikot ja AS Aqua Marinat puudutavate otsuste langetamisel end hääletamiselt taandama.

Mis aga puutub süüdistusse, et Semilarski oli lähedastes suhetes ka ehitusettevõtja Aivar Tuulbergi ja Vallikraavi kinnisvaraga, siis see ei leidnud kohtus tõendamist ning maakohus mõistis neis episoodides Semilarski õigeks.

Kuigi prokuratuur nõudis Semilarskile tingimisi vangistust, määras kohus Semilarskile karistuseks 17 530 euro suuruse rahatrahvi, mille ta saab tasuda aasta jooksul.

Lisaks mõistis kohus tehtud otsusega Valvo Semilarski kasuks Eesti Vabariigilt 46 476.37 eurot valitud kaitsjale makstud tasu katteks. Menetluskuludena tuleb Semilarskil tasuda riigieelarvesse sundraha 876 eurot.

Semilarski oli süüdimõistva kohtuotsuse kuulmisest üllatunud. «Ma pole kunagi korruptiivselt tegutsenud, kindlasti kaebame otsuse edasi,» sõnas Semilarski pärast istungit.