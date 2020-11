Sügis täitis E-kunstisalongi

Salongi eesruumi seinal hakkab kõigepealt silma suur merepilt, mille on aastal 1954 maalinud Richard Uutmaa. Alghind on 21 700 eurot, kallimat sellest praegusel oksjoninäitusel ei ole.

Samal seinal on väljapaneku vanim teos. Arnold Peeter Vihvelin maalis «Metsa­oja» aastal 1928. Sama kunstniku kaks suurt teost – «Kristus Ketsemani aias» ja «Kolgata» – on silma all olnud aastakümneid neil, kes käivad Tartu Peetri kirikus. Need on maalitud aastal 1921 altari külgtiibu silmas pidades ning pärast altariruumi remonti pandi need välja pingiridade kõrvale, üks ühte ja teine teise seina.