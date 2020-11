Iga kuues sõiduk põrub ülevaatusel

Peamine põhjus, miks tehnoülevaatuspunktide kordusülevaatuse statistika nii palju erineb, on ülevaatajate sõnul see, et kontrollitakse erinevat tüüpi sõidukeid.

Näiteks ütles Tartus kaht­ tehnoülevaatuspunkti omav A-Ülevaatuse tegevjuht Andres Soots, et ainuüksi ühele veoautole võidakse teha neli ülevaatust ja see mõjutab märkimisväärselt kordus­ülevaatustele saadetud sõidukite hulka.

Lisaks sõnas Evert, et sõidukite seisukord ülevaatusel oleneb ka sellest, kui palju käib seal püsikliente. «Tehnoülevaatus on justkui perearst – kui klient on teenusega rahul, käib ta samas kohas ka edaspidi,» ütles ta. Paljud sellised kliendid lasevad enne ülevaatust auto seisukorda tehnopunktis kontrollida, et suurendada ülevaatuse läbimise võimalust.