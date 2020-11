Ajad on ärevad ja segased. Viimase kaheksa kuu jooksul on ära jäänud nii mõnigi kultuuriüritus. Kuid üks, mis kindlasti ära ei jää, on mardi- ja kadripäev, mil leiavad aset üritused ka Tartus Eesti Rahva Muuseumis ja Raekoja platsil.