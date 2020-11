Vastupidi ennustusele Tartumaa töötus hoopis vähenes oktoobris

Oktoobri alguseks oli Eestis 49 730 töötut, neist 4928 Tartumaal ning 551 Jõgevamaal. Tänase seisuga on Eestis 50 492 töötut, neist Tartumaal 4921 ning Jõgevamaal 566. Üleriigiline registreeritud töötuse protsent on 7,8 ning Tartumaal 6,3. Jõgevamaa 4,9 on riigi väikseim töötusprotsent.

Väli sõnul suuri ebameeldivaid koondamisüllatusi oktoober nendes maakondades ei toonud ja kindlasti on olnud suur positiivne mõju ettevõtetele see, et pole kehtestatud riiklikult sulgemisnõudeid. «Tahaks väga loota inimeste mõistvale suhtumisele, distantsi hoidmise tarkusele ja maski kandmisele ruumides, et tööandjaid ei ohustaks nõue tegevust piirama hakata,» lisas ta.