Tartu kassikaitse küsib igalt linlaselt üht eurot

Tartu kassikaitse päästab iga kuu 25–30 kassi. Kasside eest kannavad hoolt hoiukodud, kus päästetud kassid saavad taastada usalduse inimese vastu, muutuda julgemaks ning saada vajalikku ravi. «Tegutseme põhimõttel, et iga kass, hoolimata vanusest, soost, väljanägemisest ning tervislikust seisundist oma päästmise hetkel, on väärt 100 protsenti hoolt. Iga kass saab lõpuni vajalikku ravi. Samuti teeme kõik, et kass leiaks lõpuks ka oma päriskodu,» lisas vabatahtlik Krislin Jädal.