Nõo lihatööstus hakkab toetama Tartu võrkpalli

Tartumaa ühe suurema tööandja Nõo Lihatööstuse nõukogu esimehe Simmo Kruustüki sõnul on põhjuseid Tartu võrkpalli toetamiseks mitmeid. «Tartumaal asuva kodumaise ettevõttena on kohalike noorte innustamine ja toetamine Nõo lihatööstuse südameasjaks,» ütles Kruustük. «Soovime anda oma panuse, et puhuda tuult andekate sportlaste tiibadesse, toetada kohalikku kogukonda ja tervislikku elustiili. Näeme, et Tartus on palju lootustandvaid noori võrkpallureid, kellest nii mõnigi mängib ehk juba loetud aastate pärast põhiliigas ning meil on väga hea meel, et saame neile hoogu juurde anda,» rääkis ta.