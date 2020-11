Peipsiääre vallas hukkus autole ette jooksnud põder

Pühapäeval kell 1.23 teatati, et Tartus Anne tänaval on tunda gaasilõhna. Päästjad selgitasid, et ühe auto pagasnikus lekkis gaasiküttesüsteem. Sõiduki omanik tuli kohale, pagasnikusse ligi saanud päästjad sulgesid gaasiklapi ning leke peatus.