Juhani Püttsepp: tankitõrjekraav kui unaruses pühapaik

Selles paigas tunned end turvaliselt. Kuival ajal saab lausa maha istuda vana tankitõrjekraavi pervele, kus Tartu koonduslaagri mahalaskjad teise maailmasõja ajal tapsid mitu tuhat inimest. Võid nutta, nutmise jätta, haugata kaasavõetud võileiba, sest haudadel ikka süüakse, see on nagu leivajagamine kadunukestega. Võid ka flööti mängida, sest teada on, et mõned mahalastavad laulsid, aga mahalaskjad olid enamasti purjus, sest kaine peaga ei oleks keegi midagi sellist teha suutnud.