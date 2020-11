Linn plaanib erivajadusega inimestele kodu, naabrid pole päri

Tartu linn teatas, et soovib rajada Vaksali linnajakku Kase 6 krundile kahekorruselist nelja korteriga elamut 24-le psüühilise erivajadusega inimesele, et neid linnaelule lähemale tuua. Kohalikud plaaniga aga nõus ei ole, sest piirkond on nende hinnangul juba praegu probleemne ning muutuks veelgi ebaturvalisemaks.