Tartu ja Põltsamaa gümnasistid esindavad Eestit rahvusvahelisel küberkaitsevõistlusel

Eile toimunud lõppvõistlusel pidid osalejad enda oskuste tutvustamiseks muu hulgas leidma haavatavusi kooli infosüsteemist, peatama rünnaku haigla elutähtsatele süsteemidele ja tõkestama muuseumi varakambri avamiseks suunatud küberrünnaku.

Eesti küberkaitse ettevõtte CybExer Technologies juhatuse esimehe Andrus Kivisaare sõnul oli ürituse eesmärk kasvatada noorte huvi küberkaitse valdkonna vastu.

Õppurite soov üritusest osa võtta oli väga suur ja lõppvõistlusele pääsejate selgitamiseks tuli eelvoorudes lahendada keerulisi ülesandeid. «Nende edukas täitmine eeldas teadmisi krüptograafiast, veebirünnakutest ja digitaalkriminalistikast. Üllatusin, kui paljud noored nendega hakkama said. On hämmastav, kui palju teadmisi on juba 10. klassi õpilastel,» ütles Kivisaar.

Kivisaar loodab, et Cyber Battle of Tartu tekitas lisamotivatsiooni paljudes noortes, kellest saavad peagi Eesti digiühiskonna eduloo kujundajad. Tema sõnul on oluline panustada tingimuste loomisse, et Eestis saaks sirguda uus põlvkond helgeid päid, kes näevad enda tulevikku infotehnoloogia ja küberturvalisuse valdkonnas. «Nii Eesti avaliku sektori digiteenused kui ka meie rahvusvahelist tähelendu tegevate IT-ettevõtete edulood näitavad ilmekalt, et Eesti digitiigrit tuleb edasi toita,» ütles Kivisaar.