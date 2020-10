Raekoja platsil astuti üles Poola naiste õiguste kaitseks

Ürituse üks korraldaja, poolatar Joanna Dagmara Dobosz ütles, et protestiga väljendatakse solidaarsust eelkõige poola naistele, aga tegelikult ka kõikidele teistele naistele ja inimestele. «See on protest inimõiguste kaitseks ja mitte kellegi vastu,» sõnas ta.

Poola naiste kaitseks tehti valmis eesti-, inglise ja poolakeelsed plakatid, võeti mitmete kõnedega sõna, hüüti poolakeelseid väljendeid ja lehvitati poola lippe.

Eestis elav poolakas Slawomir Kijak tuli protestile toetama naisi, kes võitlevad enda õiguste eest, sest keegi ei küsinud naiste arvamust selle kohta, mis tema koduriigis toimub. Lisaks on tal ka tütar, kes on poola kodanik ning Kijak muretseb ka seepärast, et mis tütart tulevikus ees ootab.

Tema ämm Galina Saarits tuli samuti poola naistele toetust avaldama, sest tema sõnul on ebaõiglane see, mis Poolas tehakse. «Mis siis, et oleme juba pensionärid,» ütles Saarits ja viitas enda kõrvalseisvale õele Silvi Labbile, kes tuli samuti protestima.

«Ma saan aru, et inimesed on usklikud, aga niisuguseid seadusi teha, see ei ole mõeldav,» lisas Saarits.

Kui varem oli Poolas abort lubatud juhul, kui on toimunud vägistamine või intsest, ema tervis on ohus või loode on väärarendiga, siis eelmise nädala otsusega tühistas Poola põhiseaduskohus just nendest viimase, sest kohus leidis, et see pole kooskõlas põhiseadusega. Seetõttu on Poolas käimas laiaulatuslikud protestid. Kolmapäeval protestiti samal eesmärgil ka Tallinnas.