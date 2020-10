Linnaajaloo muuseumid tähistavad aastapäeva

Tänase ettekandepäeva teema on tõukunud linnamuuseumi aastanäitusest «Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai». «Eesti-aegses linnamaastikus põimusid moodne ja vanameelne, jõukas ja vaene, piinlikult puhas ja räpane,» ütles TLAMi arendusjuht Marge Rennit.

Ettekandepäeva lõpetuseks esitletakse kell 16 TLAMi 2019. aasta raamatut (pildil), mis on järjekorras 22. ja mille sisu võtab kokku alapealkiri «Pühakutest patusteni Tartu ajaloos». See koosneb Tartu aja- ja kultuuriloo teemalistest kirjutistest, koostaja ja toimetaja on Marge Rennit.