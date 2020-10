Fotodelt paistab silma transsooliste naiste imetlus

Vaheseintega kohati teistsuguseks liigendatud hämaratest näituseruumidest kiirpilguga läbi kapates jääb mulje, et pildistatud on Kagu-Aasia kaunitare, üks ilusam kui teine, mõni rohkem, teine vähem ehitud ja mingitud. Ent ühel hetkel tekib tunne, et midagi on pildil valesti. Vahva on ise avastada, et kõik naised fotodel on tegelikult mehed, aga kasulik on sinna kõrvale lugeda näitusesaali kastikestesse pandud paberile trükitud teksti.