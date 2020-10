Messikeskus on reedest ehitus- ja sisustusentusiastide päralt

Kevadel sundis koroonapandeemia tööinimesed ja õpilased kodukontoritesse, mis avaldub ka messi väljapanekutes. «Varasemast enam on messil esindatud mööblit, sisustuselemente, elektroonikaseadmeid ja muud mugava ning ilusa kodu sisustamiseks. Kodukontor on saanud paljude jaoks uueks normaalsuseks, sestap pööratakse kindlasti rohkem tähelepanu heade tingimuste loomisele,» märkis Urbel. Muu seas viib interjöörikeskus Mileedi läbi koduakadeemia, kus on tähelepanu all just toataimede valimine ja nende eest hoolt kandmine.