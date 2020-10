Kutsehariduskeskuse õppur sai parima praktikandi tiitli

Praktikakoha leidis Tigasing kooli praktikajuhendaja Hellika Ivanov-Simsoni soovitusel ning see osutus väga heaks valikuks. «Enamus praktikaülesandeid oli võrguseadmete või arvutitöökoha seadmete vahetus ja dokumenteerimine. Alguses oli juhendamist rohkem vaja, aga pärast sain iseseisvalt hakkama. See oli hea kogemus ning tegelikult tahaks ma peale kutsehariduskeskuse lõpetamist sinna tagasi tööle saada,» loodab Tigasing.

Vastne praktik cum laude on lõpetanud Põlvamaal Viluste põhikooli. «Ma olin arvutitega juba siis sõber, nii et esimene ja ainuke valik oli kandideerida Tartu Kutsehariduskeskusse ITd õppima. Seni on koolis ka väga hästi läinud. Jäänud on teine praktikaperiood, mille raames tuleb mõne asutuse teenused pilve viia, see on selline pilveteenuste projekti praktika. Ja kevadel saab minu kolm aastat õppimist läbi, lõpetan kooli,» märkis ta.