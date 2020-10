Stepan Karja: sügisene kella nihutamine on hea, kevadine veel parem

Jälle tuleb kella kruttida! Kellele ja milleks seda küll vaja on? Olen imestanud, et nii nurisetakse igal sügisel, ning sügisese nihutamise eel ja järel isegi rohkem kui kevadel. Öeldakse, et kellaaja muutmisest pole mingisugust tulu, ainult (lühiajaline) elurütmihäire nii inimestele kui kariloomadele. Kuid teised, samuti kõrgete tiitlitega pärjatud, soovitavad elada looduse seaduste järgi, kus põhiline klausel ütleb: kevadel-suvel tuleb varem voodist tõusta ja sügisel on kasulik varem teki alla pugeda.