Ekseldes tunnetuse avastamata rajal

Indrek Hirv on maailmas palju rännanud laia kunstialase silmaringiga mees. Pandeemia teda sel aastal pärast märtsi reisile ei lasknud. Hiljuti deklareeris ta Maalehe intervjuus, et oma kaasaegsetelt laenata ei tasu ja et sellepärast ta neid eriti ei loe, vaid ikka vanu meistreid. Selles on minu esteetilised printsiibid täiesti teistsugused, aga ühes oleme küll ühte meelt: hea luule suudab kunstidest kõige rohkem puudutada sõnastamatut ja uurida tunnetuse seni avastamata alasid.