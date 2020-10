Video ⟩ Sarivaras põgenes kirve eest, aga jõudis varsti arestimajja

Teisipäeval murdis varas Aruküla teel sisse Salvesti tehase hoovi ja võttis sealt kaasa tööriistu, elektroonikat ning muud kraami. Politseil on alust arvata, et näppajaks on sama 52-aastane mees, kes alles pühapäeval sai pagema teiselt sündmuskohalt, kui tema ja ta kaaslane teolt tabatuna kirvega minema hirmutati.