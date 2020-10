Tartu toidujagajate grupp valmistab päästetud toidust õhtusöögi

Ühise küpsetamise peamine mõte on tuua kokku erinevaid rühmitusi ja organisatsioone vastastikuse abi osutamise eesmärgiga. Sellise tegevuse näol on tegemist ressursside ja teenuste vabatahtliku vastastikuse vahetamisega vastastikust kasu silmas pidades. Sellised väikesed ühised abiprojektid on poliitilise osaluse vorm, kus inimesed võtavad vastutuse üksteisest hoolimise ja poliitiliste tingimuste muutmise eest.

Tartu Toidugagamise peamised ülesanded on peale kogukondades toidujagamispunktide avamise kaasaaitamisele ka elanikkonna teavitamine toiduraiskamise osas, selle suurest keskkonnamõjust rääkimine, ettevõtetega kontaktide loomine, kes sooviksid endi toidu ülejäägi anda. Eriüritusena toimub sel kolmapäeval ühine küpsetamine, mille tulemusi saavad soovijad tasuta nautida. Küpsetiste näol on võimalik väärtustada prügiks määratud täiesti söödavat täisväärtuslikku toitu.

«Meil on väga suur au koos töötada «Taimse Teisipäevaga». Nad kutsuvad aktiivselt inimesi üles igal teisipäeval toituma taimselt, vähendama lihatarbimist ja hoolima oma tervisest. Meie oma rühmitusega päästame peamiselt puu- ja köögivilja, aga vaid 2,2 protsenti Eesti elanikest piisavas koguses puu- ja köögivilju. Seepärast on Taimne Teisipäev parim partner selle vastastikuse abi projekti läbi viimiseks, sest nii saame tõsta tervisliku taimse toidu tarbimist,» kommenteeris koostööd Tartu Toidujagamise asutaja Kerly Ilves. «Eriti tore oli, et meie abipalvele köögi ja toiduainete osas saime tänu oma Facebook'i üleskutsele päris mitu pakkumist, mis tähendab, et organisatsioonid on nõus ühendama oma jõud, et vabatahtlikult oma aega ja ressursse kogukonnaliikmete abistamises,» lisas Ilves.