Tartu korvpallimeeskond ihkab täna kodus võita

Tartu meeskonna selgeks liidriks on kerkinud Rayman, kes on visanud seni keskmiselt 20,7 punkti. Tema kannul püsib Tartu oma noormees Robin Kivi.

Peatreener Toomas Kandimaa ütles laupäevase kohtumise järel, et ettevaatlik tasub edaspidi olla just kolmandal veerandil. «Tegime hea esimese poolaja, aga kolmandad veerandid on varem ka meil murelapsed olnud,» ütles Toomas Kandimaa. Küll aga kiitis ta meeskonda hea mängu ja ettevalmistuse eest. «Poiste ees müts maha, sest tegime terve nädala korralikult tööd. Sellised võidud annavad hooaja alguses head emotsiooni,» sõnas ta.