Toomas Kiho: südalinna kultuurikeskus kui Tartu päästeplaan

Kultuurikeskuse jaoks tähendab see tehniliselt, et visuaalselt tuleks rajada Vabaduse puiestee äärde kaks hoonet – üks kummalegi poole Kauba tänavat, sisu poolest võiksid need majad toimida siiski ühe tervikuna, nad võivad olla ühendatud maa-aluse läbikäigu, ühise parkla jms kaudu.

Hea ja mitmemõõtmelisema linnaruumi tekitamiseks on peaasi, et elu antaks tagasi jõesuunalistele tänavatele, milleks on Poe, Kauba ja Uueturu. Neid tuleb julgesti pikendada jõeni, rajada jalakäijate ülepääsud Vabaduse puiesteest ka Poe ja Kauba tänava otsa, et inimestel üldse tekiks soov ja võimalus neid käiguteid kasutada.

Seni on areng liikunud vastassuunas, lineaarsema linnaruumi poole, kus jalakäijad ja nende igapäevaliikumised on tõmmatud jõest eemale Küüni-Aleksandri sihile. Ei jõeäär, Poe tänav ega Uueturu tänav ole praegusel kujul jalakäijale mugav liikumistee jõeni. Raeplats küll, aga sellest üksi on vähe.

Kokku võttes annaks inimsõbraliku linnaruumi laiendamine kesklinnas ja Poe-Kauba kvartalite elavdamine väga palju juurde Tartu sõlmprobleemide lahendamisele.

Ja veel üks aspekt: me ei saa ega tohi uusehitisega jätta jõeäärset promenaadi ilma päikesevalgusest. Seda sõna otseses mõttes, kuna enamiku päevast hakkab päike paistma jõele üle kavandatava uusehitise. Et jõeäärne promenaad ei jääks päevavalguseta, oleks mõistlik Kauba ja Poe tänava vaheline hoone ehitada madalam, sest seal on jõgi lähemal, ning Kauba ja Uueturu vaheline hoone kõrgem. Muide, samamoodi oli kujundatud ka klassitsistlik Tartu, kus kaubahoov madalama osana ei heitnud varju kaugemale Vabaduse puiesteest, ning pritsimaja ja muud ehitised võisid uueturu pool olla jällegi kõrgemad kartmata jõeäärt päikesevalguseta jätta.

Kultuurikeskuse valmimine ning Kauba tänava taastamine ei peaks meelehärmi valmistama ka parkide poolehoidjatele, kuna ehitise alla jääks põhiosas ju ainult roheala kirdeserv ning allesjääv pargiala tuleks kindlasti praegusest päikeseküllasem.

Praegu pole see südalinnapark midagi muud kui läbikäiguala, ja seegi leiab üsna nappi kasutust, sest õigupoolest ainus sihtkoht, kuhu Küüni tänava poolt suunduda saab, on turuhoone. Uue kaubamaja sissepääsud on ehitatud Küüni tänava poole. Bussijaama, Taskusse ja Kvartalisse minekuks kasutatakse sedasama ülemist Küüni-Aleksandri sihti. Sõjajärgsetel aastatel, kui Uueturu tänavas oli linnaliinide bussijaam ning kui Turusilda veel polnud, liikus sel rohealal palju rohkem inimesi.

Igatahes tasub linna arendades alati silmas pidada tänavavõrgu kujunemislugu ja seda arvestada. Tartu ajaloos on mõnigi näide viltuläinud planeeringust. Näiteks 1980ndatel rajatud kaubahall mattis enda alla Tartu omaaegse peatänava – Raekoja platsilt Riia mäele ja kogu lõunapoolsesse Eestisse suunduva tee. Kuigi algul oli plaanis ja nõutav selle tänava kulgemine rajatavais hooneis markeerida, on nüüdseks see kõik unustatud ja Promenaadi tänav blokeeritud.

Veel varasema aja ebaõnnestumistest võib meenutada Lille-Tähe ristile suvaliselt ehitatud kortermaju, mis tõkestasid Tartu ühe pikima, Tähe tänava jooksu. Tähe tänav suubub tänapäeval Akadeemia tänavasse, ajalooline siht enne sõda oli praegusesse Struvesse. Selliseid vigu korrata ei ole meil vabas Eestis põhjust ega õigustki.

Kokkuvõtteks. Kultuurikeskus annab meile võimaluse luua elegantne – kas või sammastega! – galerii endise kaubahoovi jõepoolsele servale ning esinduslik südalinna kultuurikeskus selle kõrvale teispoole taastatavat Kauba tänavat, hooneid ühendamas tänavaalune käik ja maa-alune parkla. See on suur samm jõe lõimimise suunas, kesklinna elu ja tegevuse intensiivistamise suunas, rohealade mõistliku taashoonestamise suunas ning suur samm ka pieteeditundelise tuhandeaastase ajaloo tunnetamise ja märkimise suunas.