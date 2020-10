Tartumaal Mäeselja külas elav Juhan Pruusapuu näitab kohta, kus ta on omal algatusel toru tee alt läbi ajanud lootuses, et sinna tulevikus netikaabel pannakse.

Eesti hajaasustuse piirkondades on endiselt aeglase interneti ja kehva leviga majapidamisi. Netiga on probleeme näiteks Elva vallas Puhja lähedal Tartumaal. Mäeselja külas on kolm leibkonda andmesideteenust pakkuvale ettevõttele maksnud 2019. aasta alguses liitumistasu, kuid võivad kiirest internetist siiani vaid unistada.