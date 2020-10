Peeter Tulviste ja kirjastus Ilmamaa

Peeter Tulviste oli suur raamatusõber. Õigemini öelda – suur raamatute armastaja. Ta kogus neid ja luges neid. Ning mõtles nende juures, ja mäletas mõteldut. Raamatutesse on talletatud inimmõtete kontsentraat. Õpetatud psühholoogina uuriski Peeter Tulviste just inimese mõtlemist. Tema kirjutatud on koguni raamat sel teemal – «Mõtlemise muutumine ajaloos» (1978), näiteks. Muide, sama ainevallaga tegeleja on olnud ka kuulus väliseestlane Endel Tulving.