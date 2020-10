Mõned oskavad anekdoote rääkida ja teised mitte, Peeter Tulviste oskas

Ülikool kuulub kiriku, kohtu, armee, haigla (vaimuhaigla!) ja kooli kõrval nende institutsioonide hulka, millega on palju nalju seotud. – Niisugune lause on ilmunud Tartu ülikooli 375. aastapäeva puhul Ilmamaa kirjastatud raamatu «200 ülikoolinalja» eessõnas. Selle on kirjutanud ja trükises avaldatud naljad kogunud Peeter Tulviste (28. oktoober 1945 – 11. märts 2017), kes oleks täna saanud 75-aastaseks.