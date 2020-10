108-aastane Illa Toompuu: ma tahan veel elada 80 aastat

Kuna Illale Ameerika kreemitordid sugugi ei meeldi, siis oli Helica DeShaw küpsetanud talle õuna-kohupiima koogi, mis kohale jõudes oli veel soe ja millest Illa palus endale kohe tüki lõigata.

Illa Toompuu sünnipäev oli suur sündmus ka seeniorite kodus. Töötajad olid ehtinud Illa auks ruumi siniste, mustade ja valgete õhupallidega ning tellinud Eestist kamakomme.

Illa Toompuu eile, oma eestlastest sõprade tervitusi vastu võtmas New Jerseys. FOTO: Erakogu foto

USA eestikeelses ajalehes Vaba Eesti Sõna kirjutas Lakewoodi seeniorite ringi kauaaegne esinaine Airi Vaga hiljuti, et seni kuni tema on Illat tundnud, on Illa olnud neil üks eestlaste põhiline esindaja, kes armastas rahvatantsu ja laulis segakooris.

Praegu elab Illa vanadekodus ning sealses tegevuses palju ei osale. Põhjuseks see, et olevat lapsik. Just nii – «lapsik» – on ta Airi Vagale öelnud, pidades silmas ilmselt vanakeste liigset nunnutamist. Ka jälgib Illa, kui pahasti kaaselanikud seal söövad, et ikka peekonit ja muud ebatervislikku. Hea meelega mängib Illa aga bingot.

Illa Toompuu isik tõusis Eestis esile just sel sügisel, kui Vikipeedia artikkel teatas, et vanima eestlase tiitel on liikunud edasi järgmisele inimesele ehk Illa Toompuule, kes elab kodumaalt kaugel USAs.

Tartu Postimees leidis, et tasub järele uurida küll, kuidas maailma vanimal eestlasel siis Ameerikas läheb. Selgus veel, et 105-aastaselt oli Illa Toompuu annetanud Eesti Rahva Muuseumile oma setu rahvarõivaste juurde kuulunud hõbeehted, samuti see, et ta on olnud Lakewoodi eestlaste kogukonna ustav liige, kes mõõdabki inimest eestlusega.

Nagu juuresolevalt videolt paistab, siis lubab Illa elada veel kaheksakümmend aastat. Tema hea tuju ja huumorimeel nakatavad kõiki. Kogu pidu peetakse läbi akna – külalised õues ja sünnipäevalaps toas, kuna koroonaohu tõttu on majasisesed külastused New Jerseyski keelatud.