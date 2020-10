Narva maantee 101 alghind kukkus 100 000 eurot

Kaks korda on maja olnud müügis alghinnaga 380 000 eurot. Tartu linnavarade osakonna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne selgitas, et linn tellis kinnisvarabüroolt Uus Maa Tartu uue hinnangu kinnistu võimaliku müügihinna kohta. Lääne möönis, et ju siis eelmine alghind ei vastanud tegelikule turu seisule, sest huvilisi ju polnud. Sellest ja hoone seisukorrast lähtuvalt hindas kinnisvarabüroo uueks võimalikuks müügihinnaks 280 000 eurot. Linnavarade osakonna analüütik Kaspar Alev ütles, et linnal tuleb maja avalikule oksjonile panna nüüdki. Alevi sõnul pole siiani ühtki kindlat huvilist selgunud, kuid ta on saanud kirju, milles viidatakse, et kui alghind oleks odavam, siis võiks kaubaks minna.