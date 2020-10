Annelinna majadele saab taotleda rekonstrueerimistoetust

1. novembril avaneb KredExis korterelamu tehaselise rekonstrueerimise toetuse taotlusvoor, mille käigus tehakse korda ligikaudu 20 tüüpprojekti järgi ehitatud kuni viiekorruselist korterelamut ning Annelinna majad on samuti oodatud sellele meetmele kandideerima.

Tehaselise rekonstrueerimise eesmärk on toota tehases valmis majadele sobivad katuse- ja välisseinaelemendid, mis juba sisaldavad soojustust, aknaid ja ventilatsioonisüsteemi. See tähendab, et ehitusobjektil tuleb teha vaid elementidega seotud paigaldustööd ning vajadusel majasisesed renoveerimistööd.

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul võimaldab uus meetod täpsemalt ette planeerida materjali kulu ja vähendada renoveerimistöödele tavapäraselt kuluvat aega. «Suurem kiirus ei tule aga kvaliteedi arvelt, vaid võidame aega tänu automatiseerimisele,» märkis ta. «See on oluline, sest renoveerimistöid tehakse ikka tavaliselt siis, kui ka elanikud majas sees elavad, aga nii on võimalik nende igapäevast elu võimalikult vähe häirida. Hinnanguliselt peaks ühe elamu juures kestma elementide paigaldamisega seotud tööd vaid kuni kuu aega.»

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu märkis, et toetusmäär on 50 protsenti tööde maksumusest või kuni 1 000 000 eurot korterelamu kohta. «Tegemist on Eestis täiesti uue meetodiga, mistõttu valib KredEx toetust saavatele ühistutele projekteerija ning ehitaja avaliku konkursi teel. Loodetavasti annab see ühistutele suurema julguse ja kindluse üheskoos riigiga innovatsiooni panustada,» sõnas Reinsalu.

Renoveerimine vähendab ühelt poolt maja küttekulusid umbes poole võrra ning parandab nii hoone välimust kui ka sisekliimat. Teisalt jätab uudne lahendus korteriühistute õlule tavapärasest vähem asjaajamist.

Toetuse taotlusvoor on suunatud ühistutele, mis asuvad enne 1993. aastat tüüpprojektiga ehitatud Mustamäe, Õismäe, Lasnamäe, Annelinna või «hruštšovka» tüüpprojekti järgi ehitatud kuni viiekorruselises kortermajas. Annelinnas on need Tartu Elamuehituskombinaadi poolt tüüpprojekti 111-133 järgi ehitatud viiekorruselised majad - erinevat värvi seina- ja aknapaneelidega ehk «triibulised» majad ning esiküljel eenduvate osadega «vahvelmajad». Ühistud kõikjal Eestis saavad kõrvuti Annelinnast tuttavate korterelamutega toetust taotleda veel ka tüüpprojektide 1-317, 1-464, ja 111-121 alusel ehitatud majadele.