Maailma vanim eestlane Illa Toompuu tähistab täna 108. sünnipäeva

See pilt on tehtud eelmisel aastal ajal, mil Illa Toompuu sai 107.

Mitte keegi ei tea, mis teda elus ees ootab. «Kõigil on seiklused, aga igaühel on need eripärased,» on öelnud USAs elav Illa Toompuu, kes sündis 1912. aasta 26. oktoobril Peterburis ja kelle elu kannapööretest ilmus Tartu Postimehes artikkel umbes kolm nädalat tagasi.