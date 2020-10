Elron teatas küll, et elanikel on nüüd hoopis võimalus Reola raudteepeatuse asemel minna Vana-Kuuste rongijaama, kuid Tartu poole sõitjatele see mõistlik ei tundu. Vana-Kuuste peatus asub Reolast mööda Haaslava – Vana-Kuuste maanteed ligi neli kilomeetrit Tartule vastupidises suunas, pealegi käib hulk külaelanikke jala.