Uue hooldekodu nimel läheb mõis oksjonile

Põltsamaa vald kavandab rajada Põltsamaa linna uue hooldekodu. Et uusi hooneid ehitada, peab vald loobuma seni hooldekoduna töötanud Lustivere mõisa hoonest. Lustivere mõis on paraku sellises seisus, et sealsed olud ei vasta terviseameti nõuetele.