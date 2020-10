Tartu ülikooli digiarendusjuht sai sule sappa

Tartu ülikooli kantsler Kstina Vallimäe sõnul oli tegemist ülikooli poolt suunatud vestlusega, mis päädis kokkuleppega, et Erkki Leego digiarendusjuhi kohalt lahkub. «Lasnud lahti kõlab nüüd karmilt, aga kuna erinevad arenguetapid vajavad eri tüüpi juhtimisstiili, siis me nii kokku leppisime, et edasi läheme teistsuguse valikuga,» selgitas Vallimäe.

Erkki Leego ütles, et talle ei ole varem juhtimisalaseid etteheiteid tehtud. «Ma olen seisukohal, et igal juhil on õigus oma meeskonda valida. Mulle piisab juhi selgest sõnumist, et ma ei sobi tema meeskonda. Kõik muu on detailid ja mul ei ole soovi rohkem kommenteerida,» ütles Leego.