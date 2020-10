Loodusmajas said kokku Eesti aafriklased

Ürituse korraldaja, Tartu Rahvusvahelises Majas töötava Salme Kulmari sõnul tähistavad mitmed Aafrika riigid oktoobris oma iseseisvumist ning just see andis ajendi sündmust korraldada. «Me ei taha mõnd riiki eraldi esile tõsta, see üritus on mõeldud neile kõigile,» ütles Kulmar.